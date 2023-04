Coppola, le parole del “pentito” di Calciopoli che fu tenuto nascosto a Borrelli

(Articolo del 6 dicembre 2009) Il giorno dopo, riascoltata con attenzione la deposizione dell’ex assistente Rosario Coppola al processo su Calciopoli in svolgimento a Napoli, è necessario fare una precisazione fondamentale. E cioè che Coppola non voleva “accusare” l’Inter, ma tutto un “sistema” di cui anche l’Inter era componente sostanziale. E bisogna trarre una constatazione amara e, per alcuni dubbi, inquietante: le parole del teste furono giudicate “non interessanti” dai carabinieri che verbalizzarono la sua deposizione (spontanea) il 20 maggio del 2006. Quasi che - ecco l’inquietudine - le indagini fossero mirate a sostanziare l’esistenza di un teorema (la “cupola” e il “sistema-Moggi”) piuttosto che acquisire nuovi elementi che facessero chiarezza a 360 gradi. «Io - ha dichiarato Coppola - non ero andato lì per denunciare l’Inter, ma tutto un sistema. A me capitò di subire pressioni per quella squadra, ma avrebbe potuto benissimo riguardare qualcun altro». E dire che Francesco Saverio Borrelli, allora capo dell’Ufficio indagini, aspettava come manna dal cielo qualcuno che vuotasse il sacco.