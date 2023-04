Calciopoli: dall’Inter da Serie B alla favola Paparesta, le verità scomode

Questa sera andrà in onda una puntata di Report che riguarda i fatti di Calciopoli, uno dei più grandi scandali del calcio italiano che andò in scena nel 2006, ma ebbi strascichi per molti anni. Tuttosport ha sempre raccontato quei fatti cercando di non avere solo il punto di vista dell’accusa, ma anche della difesa e denunciò tutte le incongruenze delle indagini, seguendo in modo maniacale il processo di Napoli e i suoi sviluppi in ambito sportivo. Oggi, il riemergere di quelle vicende, grazie alla famosa “chiavetta” di Moggi che riassume “l’altra Calciopoli”, quella che pochi avevano raccontato, riporta di attualità un tema importante, anche per capire l’attualità. Ecco un vademecum, un bigino, per avere un quadro della vicenda oltre che quello che è stato sempre scritto.