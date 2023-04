Calciopoli Inter, le telefonate di Moratti e Facchetti fatte sparire

(Articolo del 27 luglio 2011) Analizzando i documenti in originale, si evidenzia come il nucleo dei Carabinieri guidati da Auricchio abbia agito in modo “particolare” sulle intercettazioni di calciopoli 2006. Nel codice dei “12”, infatti, c’erano quattro gradi di rilevanza che contraddistinguevano ogni telefonata: ebbene, molte ritenute importanti non sono state trascritte ai Pm. Un esempio: Facchetti-Bergamo e Moratti-Bergamo, nella legenda valutate con un 'triplo baffo rosso', esattamente come quelle di Moggi. Ma quelle del dirigente Juventus sono state trasmesse ai magistrati, quelle dell'Inter invece no....