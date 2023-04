Cellino, Calciopoli e la nauseante sensazione di una disparità di giudizio

Ieri pomeriggio una scheggia del passato è piombata sul pianeta calcio, in modo forse non del tutto estemporaneo. Dalla puntata di Report, che andrà in onda lunedì, è stato estrapolato un esplosivo passaggio di un’intervista a Massimo Cellino, il quale parlava nelle vesti di ex presidente della Lega Calcio. Lo fu, pro tempore, nella turbolenta estate del 2006, quando tra gli effetti collaterali di Calciopoli c’erano state le dimissioni del presidente Adriano Galliani. Il vicepresidente Cellino, dunque, gestì la Lega in attesa della nomina di Matarrese. «Era un casino», dice Cellino di quel periodo in via Rosellini a Milano, per poi proseguire con una sconcertante rivelazione. «C’erano i faldoni con le documentazioni finanziarie che le squadre dovevano presentare per le iscrizioni al campionato. E c’era dentro di tutto: fideiussioni false, spese di viaggio scaricate dall’Irpef, documenti sballati. In pratica quasi nessuno poteva iscriversi al campionato. Così andammo nel piazzale giù, c’era un bidone di ferro così, buttammo tutto dentro e bruciammo tutto. L’indomani quando la Guardia di Finanza venne in sede, cercarono quel faldone, ma non trovarono un cazzo», conclude ridendo Cellino.