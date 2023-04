Calciopoli, quando il Palazzo alimenta i sospetti

Le rivelazioni di Massimo Cellino riportano alla mente molte oscure dinamiche dei ruggenti anni durante i quali si srotolava la vicenda di Calciopoli. Nessuno - allora e nemmeno oggi: siamo onesti - immaginava che nella sede della Lega Calcio a Milano si consumassero gli autodafè delle carte compromettenti da parte dei dirigenti subentrati agli indagati. In molti di noi, però, cominciava a serpeggiare il dubbio che qualcosa non fosse chiaro, che aleggiasse un “non detto” e un “non rivelato” che non rendeva giustizia al quadro complessivo del cosiddetto sistema. Era straniante, per esempio, ascoltare Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto (gli allora designatori finiti sotto accusa) ribadire continuamente, nel corso del maxi processo nell’aula dello Stadio Olimpico a Roma, che «Tutti ci telefonavano, chiamavano tutti i dirigenti». Sembrava un goffo tentativo di scaricare le accuse o, al limite, di coinvolgere gli altri club nella logica del “tutti colpevoli nessun colpevole”.