“Ha vinto la Juve, non la sento mia”: la vera storia della Coppa di Calciopoli

Guido Rossi e lo scudetto all'Inter

Guido Rossi, invece, lo prese come un grosso sì e assegnò lo scudetto all’Inter con un comunicato stampa. Sì, non esiste alcun atto ufficiale, nessun documento protocollato, nessuna traccia nell’archivio di quella decisione, se non il comunicato stampa con cui se ne dava la notizia e si stappava la festa dell’Inter, impegnata quella sera nella Sud Tirol Cup, persa ai rigori con il Monaco. E nell’angusto spogliatoio dello stadio di Bolzano i festeggiamenti erano stati strani, come dire... un po’ forzati. Qualche giocatore, dopo la doccia, si era perfino lasciato scappare un «non lo sento mio, quello lo hanno vinto i giocatori della Juve». E non erano certo parole per assolvere Moggi o ridimensionare le durissime sentenze dei processi sportivi, quanto per non condannare i colleghi bianconeri. Una riflessione a voce alta di uno sportivo che, in coscienza, sa benissimo quando gli altri sono stati più forti. Quella frase evaporò presto nella notte tirolese e l’Inter, da quel momento, si ritrovò con uno scudetto in più nei conteggi della Figc e, in quel momento, erano in pochi quelli che avevano qualcosa da dire in contrario.