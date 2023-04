Sentenza Juve, il Coni rinvia: che succede? Vi spieghiamo tutto

Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Questo cosa vuol dire? Facciamo chiarezza. Ora si aspetteranno le motivazioni della decisione, che in teoria prevedono un massimo di trenta giorni, ma da quello che arriva proprio dall'organismo saranno note in quindici giorni al massimo. Poi può partire la nuova richiesta di Chiné di un nuovo processo federale, con annesso deferimento della Juventus e udienza alla Corte d'Appello . Tutto dovrebbe finire entro maggio, almeno per quanto riguarda questo nuovo passaggio, determinante: se arriva un'ammenda si chiuderà tutto. Ma c'è anche l'altra possibilità, che arrivi comunque una penalizzazione anche se diversa dai -15.

Juve, cosa succede se torna la penalizzazione

Nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse optare per una nuova penalizzazione la Juventus potrà dunque presentare un nuovo ricorso al CONI, che avrà poi altri sessanta giorni per fissare una nuova udienza. Quindi, in questo caso, la questione potrebbe arrivare a chiudersi addirittura ad agosto. Per non parlare poi del processo stipendi. All'orizzonte un ingorgo di tribunali.