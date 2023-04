Juventus, la vicenda giudiziaria vista dall’estero: cosa si pensa?

Ma all’estero, cosa ne pensano della penalizzazione di 15 punti alla Juventus che appare a gennaio, sparisce ad aprile ma potrebbe ricomparire, però diversa, magari a fine maggio? Lo abbiamo chiesto a Martin Lipton, chief sports reporter del Sun, uno dei membri della giuria del Golden Boy di Tuttosport.



Che si dice in Inghilterra della vicenda Juventus?

«Beh, il primo commento è “Che caos!”. Non sono stati approfonditi molto tutti i dettagli della vicenda, ma tutti sanno della penalizzazione di 15 punti inflitta a gennaio che appare molto severa. E che adesso è stata tolta, ma potrebbe essere comminata di nuovo in base al nuovo processo e contro la quale potrebbe poi essere presentato un altro ricorso. Sicuramente è un modo sbagliato di condurre le cose. Servirebbe chiarezza perché questa situazione è ingiusta non solo per la Juventus, ma anche per Milan, Lazio, Roma... che si chiedono cosa accadrà in vista della prossima stagione».



Proprio il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, giovedì sera prima della partita di Europa League dei giallorossi ha sottolinato che «Se abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, allora il meccanismo è sbagliato».

«Esattamente. Fino a due giorni fa Milan e Inter erano entrambe a caccia del quarto posto (che era occupato dai rossoneri, ndr). Oggi, a meno che una non vinca la Champions, sarebbero entrambe fuori dalla prossima edizione. Avrebbe dovuto essere tutto chiarito mesi fa, se il ricorso era stato presentato a gennaio avrebbe dovuto essere discusso a gennaio».