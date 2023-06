Juve, inchiesta Prisma: quando si decide sulla competenza territoriale

TORINO - Come riportato dal Corriere della Sera edizione di Torino si terrà il 6 settembre l'udienza davanti ai giudici della Cassazione, che saranno chiamati a decidere la competenza territoriale del processo contro gli ex vertici della Juventus. Le accuse sono aggiotaggio, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza Consob e false fatturazioni. Sono tre i tribunali in lizza: Torino (come sostengono il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il sostituto Mario Bendoni), Milano e Roma (come invece ipotizzano gli avvocati del club bianconero). La Cassazione è chiamata a decidere in seguito alla richiesta del Gup Marco Picco durante l'udienza tenutasi il 10 maggio.