Plusvalenze Juve, Agnelli al Tar: c’è la data dell’udienza

Il ricorso aldiper il caso plusvalenze ha trovato posto in agenda. L’udienza richiesta dall’ex presidente della Juventus in seguito ai due anni di inibizione stabiliti dal Tribunale Figc, infatti, è stata calendarizzata per il prossimo, dopo che nel mese di luglio lo stesso Agnelli aveva rinunciato alla sospensiva, precedentemente richiesta, per arrivare a una più rapida discussione nel merito della vicenda.