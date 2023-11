“Plusvalenze fittizie Juve? Per Deloitte nessun errore, curioso il ruolo Figc”

"Ritengo che nel documento siano presenti tre aspetti piuttosto interessanti. Il primo, intanto, riguarda il fatto che Deloitte emette un giudizio con rilievi, ma per fatti attinenti quasi unicamente le stagioni tra il 2018 e il 2022, dunque sui dati comparativi. Nella relazione viene precisato che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta, ad eccezione degli effetti “sui dati del precedente esercizio presentati ai fini comparativi” e sul conto economico, poco significativi, mentre gli effetti sarebbero nulli sul patrimonio netto".

Il secondo aspetto, invece?

"I revisori, come già lo scorso anno, continuano a non individuare errori nelle cosiddette “operazioni incrociate”. Mentre la Consob continua a ritenere che tali operazioni debbano essere trattate contabilmente come permute, non consentendo di conseguenza l’iscrizione della plusvalenza, Deloitte non segnala criticità".

Sorpreso da questo parere?

"Sorpreso perché, a ben vedere, le tanto discusse “plusvalenze fittizie” sono quelle che hanno portato alla penalizzazione nel processo sportivo e alla conseguente esclusione dalla Champions League. E appare piuttosto curioso, al contempo, che un tema così rilevante non sia stato oggetto di una precisa presa di posizione da parte della Figc nell’ambito delle “Raccomandazioni contabili”, nonostante le inchieste che da decenni si rincorrono sull’argomento. Le raccomandazioni federali non potrebbero prevalere sui principi contabili internazionali, ma un chiarimento definitivo consentirebbe ai club di operare sul mercato con maggiore serenità".