“Agnelli può sconvolgere la giustizia sportiva: rischio rivoluzione”

«Nel caso della Superlega di discuteva di libertà di concorrenza e circolazione dei lavoratori, qui si discute dei diritti fondamentali della persona, quali la tutela giurisdizionale e il diritto del lavoratore rispetto ad un’inibizione per lunghi periodi di durata della sanzione sportiva. Dunque un livello ancora più elevato rispetto a diritti di natura meramente economica. Non essendovi giurisprudenza precedente sul punto specifico, questo del Tar del Lazio è da considerarsi un passaggio di grande rilievo, soprattutto se letto in combinato ad altri eventi di natura normativa, quali il Decreto Legge 71 del 31 maggio 2024 istitutivo della Commissione indipendente di controllo sulle società professionistiche. Si veda anche la decisione della Figc di sospendere la condizione per il rilascio delle licenze all’iscrizione al campionato data dall’impegno formale di ogni società a non partecipare a tornei che non siano organizzati dalla Federazione stessa o dalla Uefa. Dunque un complesso di interventi di varia natura che vanno nella direzione di ridefinire i rapporti tra giustizia ordinaria e sportiva e nel contempo di modificare una visione dell’autonomia sportiva, a mio parere, anacronistica che non distingue fra calcio anche professionistico e industria del calcio che, come ogni asset economico di rilievo nazionale, è soggetta a controlli anche giurisdizionali che non possono escludere gli organi statuali».

Quali saranno le tempistiche della Corte Europea?

«Non brevi l’istruttoria è peculiare e complessa. Il giudizio del Tar rimane sospeso in attesa che la Corte Europea si pronunci non nel merito, ripeto, ma solo sulle questioni di princìpio sottoposte dal Giudice nazionale. L’attesa sarà di oltre un anno, ottimisticamente».