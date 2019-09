Simone Inzaghi: "Immobile e Acerbi hanno portato in giro il nome della Lazio"

FORMELLO (Roma) - Alla vigilia di Spal-Lazio, in programma domani alle 15 a Ferrara e valida per la terza giornata di campionato, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa: "Ne abbiamo parlato in questi 15 giorni, soprattutto gli ultimi tre col rientro di tutti. Una partita insidiosa, l'anno scorso ci è costata cara, venivamo dal successo con l'Inter. Abbiamo rivisto quella partita, abbiamo fatto una prestazione normale a Ferrara, e lì non basta. Giocano insieme da anni, con lo stesso allenatore. Non hanno raccolto punti finora ma hanno fatto bene. La Spal gioca insieme da anni, ha un ottimo allenatore, se dovessero cambiare modulo siamo pronti. Ma dobbiamo pensare a noi, certo ci hanno sempre creato problemi. Hanno una tifoseria calda, dovremo fare molta attenzione".

"Ripensando al derby avrei voluto giocare subito, sono passati 15 giorni, c'era amarezza dopo la partita, un pareggio che brucia. Resta la prestazione, abbiamo fatto bene, questo deve trasformarsi in carica agonistica già da domani. Abbiamo bisogno di un'altra grande prestazione. Luiz Felipe? Parto dal presupposto che quelli che sono rimasti qui a Formello hanno lavorato tutti molto bene, quelli che hanno lavorato di più dei rientrati sono i due italiani. Acerbi e Immobile lunedì erano già in Italia, mercoledì erano con noi in campo, gli altri li ho visti poco. Però hanno fatto bene e hanno portato in giro il nome della Lazio. Devo fare delle riflessioni, prendo ancora tempo per capire chi giocherà tra Patric e Vavro, chi in mediana tra Parolo e Milinkovic. Chi è stato fuori l'ho visto poco, 7 partite in 21 giorni, ci sarà spazio per tutti prossimamente".