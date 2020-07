Lazio, la probabile formazione anti-Juve: Luis Alberto stringe i denti, dubbi sulla sinistra

FORMELLO - La Lazio con l’orgoglio cerca punti in casa della Juve. Simone Inzaghi, con gli uomini contati, è pronto a mandare in campo la sua miglior formazione al netto degli infortuni e indisponibili. Grossi problemi in difesa con le assenze di Radu (lesione al polpaccio) e Patric (deve scontare ancora un turno di stop). Inzaghi si affida a Bastos, con Luiz Felipe e Acerbi, per contrastare Ronaldo e compagni. Vavro unica alternativa in panchina insieme al baby Armini.

Luis Alberto e Djavan Anderson

In campo si rivedono Marusic e Raul Moro. Il montenegrino, out nelle ultime settimane per una lesione muscolare, lavora con il gruppo, ma difficilmente partirà dall’inizio. Il suo recupero è comunque importante in vista del rush finale di campionato. Dubbi sulla sinistra: Inzaghi potrebbe scegliere Djavan Anderson al posto di uno tra Lukaku e Jony. Servono corsa e fisicità per contrastare i velocisti della Juve, Cuadrado e Douglas Costa su tutti. Luis Alberto gestito anche oggi, non è al meglio, ma dovrebbe partire dall’inizio. È tra i giocatori più impiegati da Inzaghi da quando è ripartito il campionato. In caso di forfait, pronto Cataldi. In regia c’è Parolo, al suo fianco destro Milinkovic. Davanti Immobile con Caicedo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.