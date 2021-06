Signori riabilitato: Gravina ha firmato la grazia

BOLOGNA - Un giorno sicuramente da ricordare per Giuseppe Signori questo martedì 1° giugno. Riabilitato dopo il processo scommesse, può tornare nel mondo del calcio. Tecnico, dirigente: spetterà a lui la decisione quando ci sarà la prima occasione. In mattinata, il presidente Gabriele Gravina, ha concesso la grazia. Nel 2011 Beppe-gol, bandiera tra le altre di Lazio e Bologna, fu squalificato per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria o rango all’interno della Figc. Incubo finito, inizia una nuova carriera. Ad inizio 2021 l’assoluzione piena nei processi di Piacenza e Modena nell’ambito del processo calcioscommesse: “il fatto non sussiste”. Ora Signori torna a lavorare nel suo mondo. Con la firma di Gravina la sua attività può immediatamente riprendere.