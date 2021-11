Lazio, due giorni di riposo. Da lunedì testa alla Juve

FORMELLO - Maurizio Sarri stacca la spina e concede due giorni di riposo alla sua Lazio. Senza i nazionali, negli ultimi giorni lavori atletici e tattici per il resto del gruppo. Sabato e domenica di relax, la ripresa è fissata per lunedì pomeriggio. Il tecnico biancoceleste aspetterà man mano il rientro di tutti i nazionali, poi preparerà la super sfida di sabato 20 novembre all’Olimpico contro la Juve. Immobile out, in questi giorni ha iniziato il lavoro di recupero dopo il guaio muscolare al polpaccio. Nelle prossime ore effettuerà altri controlli clinici per capire meglio i tempi di rientro. Da valutare anche le condizioni di Manuel Lazzari, che soffre di una lesione di basso-medio grado al polpaccio sinistro.