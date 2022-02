Diretta Porto-Lazio ore 21: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

OPORTO - “Del Porto e della sua carriera europea non mi interessa, ma la squadra oggi è forte, con giocatori esperti e giovani di livello come Vitinha e Vieira che hanno qualità straordinarie. Il Porto ha perso solo tre partite di cui due con il Liverpool. La forza è nei numeri”. Maurizio Sarri cerca l’impresa con la sua Lazio al do Dragao. Contro si ritrova una formazione forte allenata dall’ex biancoceleste Conceicao. Un solo precedente tra le due squadre: Porto e Lazio si sono incontrate solo una volta in una competizione europea, in semifinale di Coppa UEFA nella stagione 2002-03, quando i portoghesi si qualificarono per la finale sotto la guida di José Mourinho, battendo poi il Celtic 3-2. Qualche numero: il Porto è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide contro formazioni italiane in competizioni europee (3V, 1N), dopo che aveva perso tutte le tre precedenti.