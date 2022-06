Lazio, nota ufficiale su Lazzari: "Pubalgia acuta confermata"

Dopo gli esami in clinica Paideia, il club biancoceleste ha diramato un bollettino medico in cui viene evidenziato il problema riportato dal giocatore in Nazionale

06 . 06 . 2022

