Lazio, Immobile, Basic e Bertini stendono la Triestina

AURONZO DI CADORE - La Lazio batte la Triestina 3-1 e si aggiudica anche la terza amichevole stagionale. Grazie ad un gol di Ciro Immobile su rigore e alle reti di Basic (ancora in evidenza) e del giovane Bertini , i biancocelesti sconfiggono gli uomini allenato da Bonatti (ex tecnico della Primavera della Lazio).

Immobile sblocca, Basic e Bertini chiudono la gara

Sarri schiera per la prima volta Alessio Romagnoli. L'ex capitano del Milan giuda la difesa con autorità al fianco di Patric. A centrocampo si mette in evidenza Marcos Antonio, fulcro del gioco e vero metronomo biancoceleste. I carichi di lavoro si fanno sentire e la squadra crea poche occasioni: sul finire del primo tempo Immobile, dal dischetto, sblocca il risultato. Le emozioni più grandi arrivano nella ripresa: dopo una traversa di Marusic, la Lazio sigla il gol del 2-0: Basic (ancora tra i migliori), riceve da Cancellieri e deposita in rete. La Triestina riapre la gara con una punizione di Gomez, ma il giovane Bertini (che ha sfruttato le assenze di Akpa Akpro e Kiyine, fermi per affaticamento), sigla la rete del definitivo 3-1 con un bel tiro dalla distanza. Nella ripresa anche una traversa di Radu e un gol annullato a Pedro.