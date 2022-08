Lazio-Inter, Sarri: "Loro più forti, ma ce la giochiamo"

ROMA - La Lazio di Maurizio Sarri si prepara per il big match contro l'Inter dell'ex allenatore Simone Inzaghi. Per presentare il match il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: "Affrontiamo forse la squadra più forte del campionato italiano a livello di valori individuali. Forte fisicamente e tecnicamente, partita difficilissima da affrontare. La fase difensiva sta lavorando bene, siamo a un livello superiore adesso e spero che la squadra sia in grado di confermarsi sul livello delle ultime partite. Rotazioni in difesa? Quelle programmate non ne faccio, le faccio in base a ciò che vedo in allenamento. Programmare secondo me è un errore. Penso che le rotazioni a un certo punto verranno naturali perché ci saranno giocatori che uscitanno acciaccati o stanchi dalle partite. Guardiamo solo partita per partita. L'attesa dell'Inter? Non è un problema per noi, ma di tutte le squadre che la affrontano. Chiaro che sia un aspetto della partita da tenere in considerazione".

Una Lazio "maratoneta" L'allenatore della Lazio si concentra sull'Inter: "Una squadra con tre difensori di assoluto livello, centrocampo idem e attacco non ne parliamo nemmeno. Secondo me anche l'anno scorso era la favorita assoluta, poi si può perdere per dettagli. Per me lo sarà anche quest'anno una protagonista assoluta. Inzaghi? A livello dei migliori c'era già alla Lazio. Ha fatto un ciclo importante. Era già nel novero degli allenatori più forti d'Italia. Adesso allena una squadra più forte e quindi entrerà in un elenco ancora più ridotto". Poi ha parlato delle differenze rispetto alla sua esperienza a Napoli: "Se io volessi replicare Napoli in tutte le squadre che alleno farei un errore madornale. Non avendo quella facilità di palleggio dobbiamo andare su altre soluzioni. Abbiamo un attaccante fortissimo in area e nell'attacco della profondità e ovviamente dobbiamo tenerne conto perché è uno di quei giocatori che può cambiare la stagione". Tornando all'Inter, Sarri non ha paura: "Possiamo starci dentro, che poi abbiano qualcosa più di noi è evidente. Ma nelle partita singola ci possiamo stare dentro. Le difficoltà di segnare? Penso che sia anche abbastanza normale, ci sono ruoli fatti di attenzione e applicazione, ruoli che se la gamba ti va a 30 all'ora non riesci a dare il massimo. Anche a Torino abbiamo avuto 6-7 palle gol nette. Non sono preoccupato. L'anno scorso percentuale di realizzazione altissima, al momento non lo è. Siamo come un maratoneta che si prepara non per 42 chilometri ma per 38. E adesso ci prepariamo per il terzo chilometro e ci fermermo al quinto per la prima sosta. Impossibile fare bilanci".

Al mercato ci pensa il club Sulle domande di mercato e sul suo terzino sinistro ideale, Sarri decide di glissare: "Io non lo scelgo. C'è chi lo fa di lavoro, perchè devo sceglierlo io? Pensiamo alla partita in questo momento. Io sono preoccupato per voi, perché tra 4-5 giorni finisce il mercato e non so di cosa parlerete. Comincerete a parlare di calcio, sono contento". E ora arriva la sfida con Inzaghi, ossia l'allenatore di cui ha raccolto l'eredità: "Quando una persona ha fatto il bene della Lazio deve essere ricordata con stima e affetto. Io non devo cancellare Inzaghi, ma fare risultati, comportarmi bene e farmi voler bene dal popolo laziale". Sulle difficoltà in zona offensiva di Milinkovic, il tecnico non crede che queste dipendano dalla sua maggiore attitudine in fase difensiva: "Quando sento dire che un attaccante segna poco perché pressa alto, la reputo una delle più grandi ca**ate che sento dire. Gli manca un piccolo passo in più per tornare ai suoi standard. Ci ha abituati a 5-6 partite di livello eccezionale. Sono contento che adesso quando non riesce a fare questo, compensa comunque una grande prestazione per il bene della squadra".