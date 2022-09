Diretta Lazio-Feyenoord ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - "Il Feyenoord ha alte qualità di palleggio, non è la tipica squadra del Nord Europa. Sono pericolosi. Danilo, l’attaccante centrale, è molto forte. Dietro giocano con tre trequartisti di piede sinistro. Vengono da una finale di Conference e sono ripartiti bene in Eredivisie, sono secondi, a un passo dall’Ajax”. Maurizio Sarri in conferenza stampa di presentazione del match all'Olimpico ha parlato così della squadra allenata da Slot. La Lazio ha voglia di iniziare bene l'Europa League e va subito a caccia di tre punti pesanti contro l'avversaria numero uno per il primato del girone F. Una statistica: il Feyenoord ha vinto l'unico precedente in trasferta contro la Lazio, battendola per 2-1 in Champions League nel febbraio 2000 grazie a una doppietta di Jon Dahl Tomasson nel secondo tempo.