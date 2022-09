Lazio-Feyenoord 4-2: show biancoceleste, doppietta Vecino

ROMA - La Lazio inizia con il piede giusto in Europa League. Netto 4-2 al Feyenoord in una partita comandata soprattutto nel primo tempo. Dopo 4’ gol di Luis Alberto, al 15’ raddoppio di Felipe Anderson. Poi si scatena Vecino che poco prima della mezz’ora fa il tris e nella ripresa sigla la sua personale doppietta . Su rigore al 69’ il primo gol degli olandesi firmato Gimenez. La punta sigla il secondo gol nel finale, quando la Lazio cala dal punto di vista fisico. Brivido negli ultimi minuti: fallo di Gila in area, prima è rigore, poi dopo consulto Var viene tolto. Una bella vittoria per i biancococelesti che ora si tuffano di nuovo nel campionato: domenica sempre all’Olimpico arriva il Verona (ore 18).

Lazio-Feyenoord, la cronaca

Assist di Vecino per Luis Alberto che davanti alla porta non sbaglia. Sono passati appena 4’ e la Lazio è subito in vantaggio sul Feyenoord. Olandesi in bambola, i biancocelesti macinano gioco a ripetizione. Al 15’ ecco pure il raddoppio: Felipe Anderson in contropiede sgancia un tiro non proprio imprendibile su cui Bijlow non è perfetto e si fa bucare. Raddoppio biancoceleste e festa all’Olimpico. Lazio padrona del campo in lungo e in largo, poi al 28’ Vecino firma pure il tris. Le occasioni si moltiplicano: traversa di Luis Alberto da calcio d’angolo, destro di Marusic parato, Immobile spara alto. Un solo squillo del Feyenoord firmato Szymanki: Provedel è bravo e respinge. Primo tempo di assoluto dominio da parte degli uomini di Sarri.

La ripresa di Lazio-Feyenoord

Il Feyenoord ci prova con Walemark, con il neo entrato Jahanbakhsh, e ancora con Walemark. Ma la Lazio è sempre vogliosa e al 63’ Vecino fa doppietta. Il Feyenoord accorcia le distanze con Gimenez su rigore un minuto dopo. È 4-1. Sarri allora cambia: fuori Vecino, Immobile e Luis Alberto per Milinkovic, Cancellieri e Basic. Kokcu ci prova con il destro, palla fuori. La squadra di Slot non molla e trova anche il 2-4 sempre con Gimenez, bravo a ribadire in rete dopo un grande tiro di Idrissi. Brivido finale: fallo di Gila in area, per l'arbitro è rigore. Poi dopo la review al monitor cambia idea. Finisce 4-2.