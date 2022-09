Midtjylland-Lazio, Sarri: "Troppo presuntuosi, io chiedevo umiltà"

HERNING -"Questa è la Lazio vista qualche volta lo scorso anno. Purtroppo non si presenta in campo e vengono fuori queste partite. In Europa fa male, perché si pensava di lavorare verso la direzione giusta. Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo di avere davanti una partita che prima o poi sarebbe andata a posto. E quando gira così, non c’è soluzione". Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il 5-1 rimediato contro il Midtjylland. Una brutta sconfitta alla prima trasferta di Europa League. Il tecnico ha poi continuato: "La responsabilità è la mia, poi con i giocatori me la vedo io. Da loro voglio una spiegazione, ho visto un livello di presunzione immenso. Nei primi 25’ avevamo il pallino giocando da fermi come una squadra che gestisce il 4-0. I sedici che sono andati in campo li ho visti tutti sullo stesso livello mentale”.