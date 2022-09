La Lazio risarcisce i tifosi dopo la figuraccia in Danimarca

ROMA - Dopo la figuraccia le scuse, con il rimborso del costo del biglietto ai 225 tifosi presenti a Herning, in Danimarca, dove la Lazio di Maurizio Sarri è stata travolti dal Midtjylland nella seconda giornata di Europa League. A comunicarlo attraverso i propri canali social lo stesso club biancoceleste, che prova così in qualche modo a scusarsi a nome dei calciatori e a ringraziare i sostenitori, che hanno affrontato il lungo viaggio in un giorno infrasettimanale per vedere Immobile e compagni perdere 5-1.