Lazio, Sarri clamoroso: "Lotito prenda un altro allenatore!"

È un Maurizio Sarri abbastanza polemico quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 casalingo contro l’Udinese. A far infuriare il tecnico della Lazio è il campo dell’Olimpico: “Non so cosa vuole fare il nostro presidente, ma se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore, io non ci so giocare su questi terreni qui - le parole di Sarri - Sennò andremo noi a giocare da un'altra parte. Non sono nervoso, è una constatazione. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a partita, se il terreno è questo devono pensare ad altri. Cercare d’uscire con palla rasoterra veloce oggi era come innescare una bomba. Impossibile!”.