Lazio, la soddisfazione di Sarri e i particolari complimenti all'Atalanta

BERGAMO - "Faccio prima di tutto i complimenti all'Atalanta per il terreno di gioco, straordinario e che ci ha facilitato a fare un buon calcio. La squadra ha fatto una buona partita, il fatto che loro non sono stati pericolosi è anche merito nostro. Venire qui a giocare è difficile per tutti, è una vittoria che ci dà soddisfazione ma ora dobbiamo pensare a giovedì. Non avendo Immobile abbiamo provato a non dare loro dei punti di riferimento, si è vista però una squadra che non voleva prendere gol a partire proprio dall'atteggiamento degli attaccanti". Così Maurizio Sarri ha commentato a Dazn la vittoria della Lazio sul campo dell'Atalanta.