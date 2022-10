Diretta Lazio-Midtjylland ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alla vigilia di Lazio-Midtjylland, gara decisiva per il futuro della squadra biancoceleste in Europa League, Maurizio Sarri ha caricato la sua squadra in conferenza stampa prima: “Queste partite ti possono dare o togliere, dipende dalla mentalità, se siamo una squadra matura o no. L’appagamento può portare un calo”. L'obiettivo è quello di riscattare il ko dell’andata, ma soprattutto di vincere per fare un passo in avanti decisivo per la qualificazione e giocarsi il primo posto del girone all’ultima giornata.