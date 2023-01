Immobile, infortunio in Sassuolo-Lazio: Sarri in ansia, le condizioni

REGGIO EMILIA - Inizio complicato per la Lazio di Maurizio Sarri al Mapei Stadium in occasione della sfida contro il Sassuolo. Dopo 15' dal fischio d'inizio Ciro Immobile ha alzatoi bandiera bianca facendosi sostituire da Pedro. Ancora da capire l'entità di un infortunio per l'attaccante azzurro che ha avvertito un fastidio al flessore destro dopo uno scatto, una volta uscito è stato medicato in panchina con fasciatura sulla coscia.