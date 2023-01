Mihajlovic, il ricordo in Lazio-Bologna e le lacrime della famiglia

ROMA - Prima dell'inizio dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Bologna, lo stadio Olimpico ha reso omaggio a Sinisa Mihaljovic scomparso lo scorso 16 dicembre. Sui maxischermi dello stadio è stato trasmesso un commovente video celebrativo dell'ex giocatore biancoceleste, il tutto con la moglie e i figli presenti a bordo campo visibilmente commossi dall'iniziativa della società biancoceleste. La famiglia Mihajlovic, successivamente, andata sotto la curva Nord per un saluto, in curva sono apparsi anche degli striscioni in ricordo dell'ex allenatore del Bologna: "Sinisa, padre, marito e uomo vero. Il tuo esempio vivrà per sempre"