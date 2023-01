Lazio, Milinkovic: "Scudetto? Perché no. Mi sono schierato al fantacalcio, +3"

ROMA - Quella contro il Milan è stata una serata magica per la Lazio, tutto il popolo bianconceleste, ma in particolar modo per Sergej Milinkovic-Savic, alla sua prima rete contro i rossoneri. Nonostante tra campionato e Coppa Italia avesse affrontato il Diavolo già ben 18 volte, il serbo non era ancora riuscito ad andare a segno. Per farlo ha scelto la serata perfetta, aprendo un favoloso 4-0 dopo pochi minuti di gioco.