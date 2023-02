Lazio-Atalanta, Sarri cita Guardiola e su Milinkovic, Immobile e Luis Alberto...

ROMA - Una buona fetta della lotta per un posto in Champions passa dall'Olimpico e dal prossimo match che metterà Lazio e Atalanta l'una contro l'altra. Alla vigilia del big match, parla il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri che dichiara: "L'applicazione la diamo con continuità, poi in certe partite ci assentiamo per qualche minuto. La squadra sta pensando bene, si allena bene e sta bene in campo, deve togliersi dei spezzoni di partita che diventano sempre più breve ma che dobbiamo levarci di dosso. Margini ci sono, bisogna andare a cercarli da domani". Così Sarri sul momento della sua squadra, poi un passaggio sulla Dea con la citazione del tencico del City: "L'ha detto anche Guardiola, giocare contro l'Atalanta è sempre come andare dal dentista, è tosta da affrontare. Io e Gasperini andiamo avanti con le convinzioni e le esperienze che comportano l'età. L'Atalanta se cala fisicamente è una squadra normale, se sta bene è fortissima. Se prendiamo come riferimento l'andata siamo fuori strada, loro hanno fatto una partita normalissima, noi una buona partita".

Sarri e l'idea per il centrocampo

Parla anche di alternative Sarri che spiega: "Basic non ha giocato poco, se vedi il minutaggio ha giocato diversi minuti. Marcos Antonio deve essere inserito in un centrocampo che permetta di tirare fuori le sue qualità, grande palleggiatore ma ha caratteristiche che vanno supportate in maniera forte. I giovani stanno accumulando esperienze, non sono pronti per le partite determinanti, ma sono in evoluzione. Vedremo quando saranno pronti anche per le gare importantissime". E su possibili alternative, come Vecino regista aggiunge: "In questo contesto può fare quel ruolo, poi se ci sono partite in cui bisogna condurre noi la partita e fare una gara partita ci sono altri che sono più adatti. Cataldi vediamo come sta".