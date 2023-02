Lazio, Immobile compie 33 anni: toccante messaggio social dei genitori

È un giorno speciale per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile . Il centravanti di Torre Annunziata, con la doppietta rifilata alla Salernitana, si è fatto un bellissimo regalo per i suoi 33 anni. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, l'ex Juventus e Torino ha fatto festa insieme alla famiglia, la moglie Jessica, gli amici e i compagni di squadra. In tanti l'hanno voluto omaggiare con un messaggio sui social.

Immobile, gli auguri speciali di mamma e papà

Ovviamente non potevano mancare gli auguri di mamma e papà. Michela Nastri (gonzolona sui social), madre di Ciro, ha postato su Instagram una foto insieme al figlio alla quale ha allegato un bellissimo e toccante messaggio: "Buon compleanno amore di mamma. Come genitore, è mio compito custodire tutti i momenti speciali che posso condividere con te. Sei amato per il ragazzo che sei, l’uomo che diventerai e il figlio che sarai sempre. Il tuo amore mi porta sempre un sorriso sul viso e gioia nell’anima. Il mio augurio per te e che tutti i tuoi desideri, i tuoi sogni si avverino e tu possa ottenere tutto il successo e la gioia che desideri! Ti amiamo. Con amore Mamma e Papà".