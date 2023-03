Antisemitismo nel derby: la Lazio allontana a vita i tre responsabili

La vergogna antisemita andata in scena all'ultimo derby della Capitale è stata fortemente sanzionata. Un Daspo di 5 anni all'ultrà che indossava la maglia Hitlerson, un cittadino tedesco simpatizzante biancoceleste, oltre all'allontanamento a vita dallo stadio, deciso dalla Lazio, anche di altri due tifosi che si sono esibiti in saluto romani e cori antisemiti. All'identificazione del supporter tedesco si è arrivati visionando le telecamere che, tra l'altro, lo avevano immortalato alcuni minuti prima del derby di Roma in un pub nella zona di Ponte Milvio. Il club biancoceleste ha annunciato le sanzioni tramite un comunicato ufficiale.