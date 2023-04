Lazio, giornata di svago in vista della Juve: partita a paintball

ROMA - Dopo la vittoria di Monza e il secondo posto consolidato, Maurizio Sarri ha dato una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Il mister ha concesso 24 ore di relax alla Lazio prima di pensare alla sfida di sabato contro la Juventus. Milinkovic, Hysaj, Zaccagni, Provedel, Marcos Antonio e altri hanno imbracciato i "fucili" e si sono dilettati in una sfida di paintball, divertendosi a simulare scenari bellici in divisa mimetica. Una giornata diversa per rafforzare ancora di più il gruppo, il tutto immortalato sui social dai giocatori presenti.