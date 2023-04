Sarri, Lazio-Juve e la scelta scaramantica sulla conferenza

ROMA - Maurizio Sarri non terrà la protocollare conferenza stampa alla vigilia del big-match di sabato tra la sua Lazio e la Juventus. Alla base di questa decisione non ci sono motivi specifici anzi, non è la prima volta in questa stagione che l'ex allenatore bianconero non parla alla stampa prima di una partita: era già successo con il Bologna ed in occasione del derby contro la Roma.