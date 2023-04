Sarri torna su Lazio-Juve: "Noi penalizzati, gol di Rabiot irregolare"

FORMELLO (Roma) - “Il colmo è che noi siamo usciti con la sensazione di essere stati penalizzati. Il gol subito è irregolare, Rabiot colpisce Provedel. Un giocatore avversario doveva prendere 3-4 ammonizioni, il fallo su Zaccagni poi parliamone, l’inizio dell’impatto è sulla linea d’area di rigore. È un problema di Rocchi, domani c’è Irrati, è un buon arbitro”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a La Spezia, valida per la trentesima giornata di campionato, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, vincitore a Torino dell'ultimo Scudetto bianconero nella stagione 2019-2020, torna sulla sfida dell'Olimpico vinta - la scorsa settimana - 2-1 contro la Juventus. Il club piemontese, così come la maggioranza di ex calciatori, arbitri e moviolisti, aveva lamentato invece l'evidente spinta di Milinkovic ai danni di Alex Sandro in occasione del vantaggio biancoceleste.

Sarri su Spezia-Lazio “La capacità di azzerare e rimanere con le motivazioni alte davanti a qualsiasi risultato fa parte dello sport. Domani sarà difficile, sul campo dello Spezia non è facile. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Ci saranno molti rischi domani. Lo Spezia è una squadra aggressiva e su quel campo, più piccolo e con gli spettatori vicino, l’intensità è maggiore: se non sei al 100% diventa complicato. La partita più importante è quella di domani. Che è la classica partita in cui in passato abbiamo peccato di presunzione e sufficienza. La partita di domani mi renderebbe contento per la crescita nella mentalità. Quella di domani è una Parigi-Roubaix, piena di insidie", prosegue Sarri.

Sarri sulla Lazio in Champions, Immobile e Vecino "La Champions? Siamo focalizzati sul campionato. È uno dei momenti decisivi della stagione, non mi sembra il caso di disperdere energie. Pensare che siamo al livello della Champions è fuori luogo. Il campionato ci apre delle prospettive, ma dobbiamo pensare solo allo Spezia. La teoria è battaglia su battaglia, chi pensa a sabato mattina è fuori di testa. Immobile? Sembra in crescita. Da due settimane si allena con continuità, ma non è al 100%. Vediamo domani quanto ci potrà dare. Vecino ha un problema al ginocchio, gli dà fastidio da giorni. Ieri era peggio e si è fermato. Farà 3-4 giorni di cure, poi vediamo di recuperarlo", conclude Sarri in conferenza stampa

