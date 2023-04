Spezia-Lazio, conferenza Sarri: Immobile, Vecino, Cataldi, futuro di Pedro

La Lazio vuole mantenere il secondo posto e dopo la vittoria contro la Juventus va a far visita allo Spezia. Al Picco sarà sfida difficile contro una squadra a caccia di punti per la salvezza, ma i biancocelesti hanno dimostrato di saper essere concentrati e determinati in campionato. Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza l'allenatore Maurizio Sarri.

Spezia-Lazio, le parole di Sarri Maurizio Sarri ha analizzato la prossima sfida contro lo Spezia: "Domani ci aspetta una partita difficile contro un avversario complicato che nelle ultime sei uscite ha perso solo una volta. Sarà una gara con grandi rischi. A livello ciclistico potrebbe essere una Parigi-Rubaix piena di tratti di pavet. La sfida di domani è la tipica partita dove spesso abbiamo peccato di superficialità. Una crescita sotto il profilo mentale domani mi renderebbe felice. Immobile sembra in crescita, sono due settimane che si sta allenando con continuità. Vedremo domani quanto potrà darci. Siamo focalizzati sul campionato in corso, siamo nel momento centrale della stagione. Non dobbiamo disperdere energie su altri pensieri. Vecino ha un problema al ginocchio che gli dà un po’ fastidio da qualche giorno. Ieri si è fermato, ora si riposerà qualche giorno e poi speriamo di recuperarlo. Cataldi è uno che spende tanto e che fatica leggermente nel finale. Io comunque preferisco un giocatore che dà tutto invece di uno che si gestisce per arrivare fino alla fine. Si sta specializzando nel ruolo partita dopo partita in un ruolo da specialisti. Pedro mi sembra molto convinto di voler restare alla Lazio. Se domani non saremo concentrati al massimo rischiamo di andare in difficoltà soprattutto su un campo e un ambiente non semplice. Al momento è inutile pensare se siamo o meno da Champions League, dobbiamo arrivarci tramite il campionato. È necessario pensare solo a domani. Sono dell’idea di pensare a battaglia dopo battaglia. Rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo, più avanti potremo pensare ad altri traguardi. Pensiamo solo allo Spezia. Abbiamo sempre margini di miglioramento perché la perfezione non esiste".

Sarri ritorna su Lazio-Juve Il tecnico della Lazio in conferenza stampa è tornato anche sui controversi episodi arbitrali intercorsi durante l'ultimo match contro la Juventus in cui i biancocelesti si sono imposti per 2-1: "Contro la Juventus abbiamo avuto la sensazione di essere penalizzati, invece per i giornali non è così. Ho rivisto il gol della Juventus, era irregolare per fallo su Provedel. Ho rivisto anche i cartellini mancati per un giocatore della Juventus e il momento dell’impatto tra Cuadrado e Zaccagni è sulla linea dell’area di rigore, quindi si trattava di calcio di rigore. Irrati è un buon arbitro, ci auguriamo che domani disputi un’ottima prestazione”.

