Immobile commuove dopo l'incidente: foto, messaggio e reazioni social

Tanto lo spavento per Ciro Immobile e le sue figlie dopo il duro impatto contro il tram . Per fortuna nessuna grave conseguenza soltanto qualche ferita e un paio di notti all'ospedale. Dopo i vari accertamenti l'attaccante della Lazio è stato dimesso assieme alle bimbe e una volta tornato a casa ha voluto esprimere un ringraziamento a chiunque gli sia stato vicino.

Immobile e il messaggio social

Ciro Immobile attraverso un messaggio sui social ha scritto: "Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte". Tanti poi sono state le risposte al post scritto dall'attaccante, dai compagni di squadra agli avversari sul campo.