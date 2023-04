Inter-Lazio, furia Sarri in conferenza: "Orari di m..., il calcio è morto"

Il big match tra Inter e Lazio si avvicina sempre di più. La squadra di Inzaghi ospiterà i biancocelesti nella sfida che, oltre ad essere di fondamentale importanza per la classifica in ottica Champions League, potrebbe consentire al Napoli di vincere lo scudetto già domani (in caso di successo contro la Salernitana). Maurizio Sarri ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Siamo in una fase della stagione in cui una battuta d'arresto è sempre pesante. Dipende tutto dalle motivazioni, con il Torino non eravamo al top dal punto di vista fisico e mentale. La sensazione è abbiamo un po' pagato i carichi di lavoro aggiunti ad un cambio di temperature. Dal punto di vista psicologico se pensiamo di aver raggiunto l'obiettivo siamo morti".

Sarri: "Napoli? Tutto apparecchiato. Immobile ci sarà" Sarri ha continuato parlando di Immobile: "Dal punto di vista mentale è tranquillissimo, fisicamente è in crescita. Non ha grandi dolori, si allena in maniera normale ed è un giocatore su cui puntiamo molto per la fine della stagione" per poi commentare la situazione del Napoli: "Noi pensiamo alla nostra partita, la tavola è stata apparecchiata per la loro festa pensando che non faremo risultato ma speriamo che possano festeggiare il più tardi possibile, tanto vinceranno comunque". Su Ghersini e su Guida arbitro contro l'Inter: "Il mio appello è stato in parte accettato. Non sapevo neanche chi arbitra domani, non guardo le designazioni. Io valuto il metro di arbitraggio, non ne faccio una questione territoriale, non penso che uno che vive a 40km da Napoli si faccia influenzare da questo".

Sarri: "Chi vuole fare il presidente pensa alla Nazionale..." Infine, Sarri sbotta sulla situazione del calcio italiano: "Domani a Milano forse piove ma potevano esserci anche 33 gradi. Come cazzo si fa a giocare alle 12:30? In Italia si creano i presupposti per un brutto spettacolo, si gioca ad orari di merda e poi ci si lamenta se si incassa meno rispetto alla Premier League. Dovremmo pensare a ripartire con un percorso diverso. Chi vuole fare il presidente federale parla di Nazionale, quando se non si pensa a rifare gli stadi siamo morti. Non lo dico per fare polemica, io ho un'età per cui il futuro lo vedrà un altro. Sono innamorato del calcio italiano, ci sarebbero spiragli per tornare a livelli buoni ma la sensazione è che sprofonderemo ancora".

© RIPRODUZIONE RISERVATA