Sarri su Juve, Giuntoli, Allegri, Chiesa e Vlahovic: "Ecco cosa penso"

Sul fatto che gli allenatori devono essere giudicati tutti allo stesso modo e su quel campionato vinto quasi nell'indifferenza generale, Sarri spiega: "Io penso che sia cambiato anche il contesto da quando ho vinto lo Scudetto io. Ai tempi era quasi normale, la Juventus veniva da un ciclo vincente ed era normale vincere il campionato. A me è stata rimproverata una Champions dove abbiamo fatto complessivamente bene, il Lione poi eliminò anche il City". E sulla Juventus di oggi, del nuovo corso con il neo ds Giuntoli, il tecnico biancoceleste aggiunge: "Uomo giusto in questo momento in cui c'è da costruire qualcosa. Purtroppo penso che li metterà a posto, purtroppo per noi altri dico. La velovità dell'approccio non la conosco, ma sono sicuro che risolverà la situazione. Ha coraggio, non si fa problemi a compiere sclete importanti grazie anche ai collaboratori che ha".

Sarri: "Chiesa e Vlahovic sono forti"

Sul presente della Juve Sarri non si sbilancia, ma su due giocatori in particolare non ha dubbi: "Chiesa e Vlahovic? Mi preoccupano perché sono forti e torneranno a fare stagioni di altro livello, ne possono sbagliare una ma poi...". Per quanto riguarda il collega Allegri: "Io penso che a questi livelli se un allenatore sta fermo uno, due anni diventa un momento per ricaricarsi. Allegri ha dovuto gestire una stagione con difficoltà enormi, tra infortuni e questioni extracampo". Infine un retroscena sul futuro personale, con il tecnico della Lazio che rivela di avere ricevuto importanti offerte dell'Arabia: "Io sinceramente qualche offerta l'ho ricevuta, per il momento sto bene alla Lazio. Inutile parlare di soldi. Se tra un paio d'anni non mi trovo più bene alla Lazio ci posso pensare. In questo momento sto bene qui. Koulibaly? Difficile entrare nelle preferenze delle persone. Prende 90 milioni in 3 anni, sistema le sue future generazioni".