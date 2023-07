Lazio, Vecino: Sarri, Champions League e obiettivi

La Lazio sta continuando a lavorare ad Auronzo di Cadore, dove resterà fino al 28 luglio, per preparare la nuova stagione. La squadra di Sarri, in attesa di avere novità dal mercato, ha disputato l'amichevole contro la squadra locale e poi si è deciso di fare un full immersion di allenamenti con lavoro atletico e fisico prima di volare in Inghilterra il 4 agosto per giocare contro l' Aston Villa e poi l'8 al Trofeo Gamper con il Barcellona .

Una doppia amichevole internazionale importante per iniziare a mettere la testa anche in Champions League, dove i biancocelesti saranno presenti in virtù del secondo posto conquistato nell'ultima annata. Proprio di questo dopo l'allenamento ad Auronzo ha parlato Matias Vecino, lui che in Europa ha già giocato con la maglia dell'Inter.

Lazio, le parole di Vecino

Matias Vecino ha parlato da ritiro della Lazio e si è soffermato sugli obiettivi: "Vogliamo migliorarci partendo da quanto fatto lo scorso anno. Partiamo da una buona base, ma sarà comunque un'annata impegnativa per tutti le sfide che si aspettano. Ora pensiamo a prepararci al meglio e poi penseremo a tutte le partite che verranno. Champions? Si fa per misurarsi coi migliori. Non sogno di affrontare nessuna squadra in particolare".

Poi sulla mancanza di continuità: "Abbiamo avuto un rendimento costante per tutta la stagione, soprattutto in Serie A, e su 38 partite in 21 non abbiamo subito gol". Su Sarri: "Non è cambiato rispetto a qualche anno fa. Le sue idee sono simili ed è sempre un martello per ogni dettaglio". Poi in chiusura sul ruolo: "Ho chiuso l'ultima stagione giocando davanti alla difesa, ruolo in cui mi trovo meglio in questo punto della carriera ma posso fare anche la mezzala".