Sarri-Lotito, comunicato Lazio: sintonia e pugno duro contro indiscrezioni

TORINO - L'acquisto di Castellanos e la cessione di Milinkovic Savic all'Al Hilal sono state le uniche due vere operazioni della Lazio in questa sessione di mercato estiva. La situazione preoccupa i tifosi che vorrebbero rinforzi per affrontare la prossima stagiome che vedrà i biancocelesti tornare in Champions League. Preoccupazioni che, secondo indiscrezioni, sarebbero fortemente condivise dal tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.

A Formello il tecnico ha avuto un lungo colloquio con il presidente Claudio Lotito per provare a sbloccare la situazione di stallo del calciomercato con la richiesta di almeno quattro rinforzi per provare a fare il salto di qualità. A Sarri sono stati proposti da Lotito i nomi di Djibril Sow e Arnes Zakharyan, mentre il tecnico toscano vorrebbe che si affondasse il colpo per Samuele Ricci del Torino. Alla fine dell'incontro si è parlato di divergenze enormi tra i due attori protagonisti e così è arrivata una nota ufficiale del club a fare chiarezza.

Lazio, il comunicato su Sarri e Lotito

Questa la nota ufficiale del club biancoceleste per spegnere sul nascere le polemiche: "Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”. Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune". Pugno duro dunque delal società che oltre a chiarire i rapporti tra Sarri e Lotito ha avvisato di voler procedere contro chi ha parlato di tensione tra allenatore e patron.