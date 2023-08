Luis Alberto, sorrisi in allenamento: la Lazio prepara la sfida al Girona

Ultimi giorni turbolenti in casa Lazio per quanto riguarda la situazione Luis Alberto con lo spagnolo assente nell'ultimo test match contro l'Aston Villa . Problemi fisici o problema legato all'accordo sul rinnovo? Il tutto è stato chiarito dall'agenzia che cura gli interessi del centrocampista You First con un duro comunicato contro le speculazioni che sono state fatte ai danni del Mago nelle ore antecedenti la trasferta inglese.

"E' normale dopo questo periodo che Luis si trovi in unmomento di difficoltà che non gli permette di essere nelle condizioni di poter sviluppare il suo lavoro. Il club ne è pienamente consapevole e il giocatore lo ha comunicato formalmente" questa è stata la nota per spiegare le condizioni dello spagnolo. Il tutto poi è stato confermato dagli allenamenti di questa mattina: la Lazio è volata in Spagna per preparare la sfida di domani, domenica 6 agosto, contro il Girona. Seduta in cui è presente anche Luis Alberto.

Lazio-Girona, Luis Alberto in gruppo

Il club biancoceleste ha pubbicato qualche istante fa il report dell'allenamento mattutino in cui il grupo ha svolto prima un'attivazione muscolare, seguita da lavoro atletico e ha concluso il lavoro con un`ampia esercitazione tattica. Una seduta a cui ha preso parte anche Luis Alberto e con un volto sorridente. Un clima sereno e disteso da parte dello spagnolo a cui manca soltanto mettere la firma sull'accordo trovato da tempo con la Lazio per il rinnovo dopo "aver lasciato andare una mega offerta dall'Arabia Saudita".

Il Mago, dunque, è pronto a riprendersi il suo posto in campo con il dovuto minutaggio in vista della sfida contro il Girona per trovare sempre più la condizione ottimale in vista dell'inizio del campionato di Serie A, per i biancocelesti il 20 agosto contro il Lecce al Via del Mare.