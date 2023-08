Isaksen carica la Lazio: “Sarri perfezionista, voglio lo scudetto”

Sarri avrà a disposizione così più giocatori da ruotare, in vista anche della Champions League. La scorsa stagione ha realizzato 22 gol e 9 assist, numeri che fanno sorridere l'allenatore biancoceleste. Il neo acquisto si è presentato ai microfoni del club con grande personalità e senza mezzi termini.

Lazio, le dichiarazioni di Isaksen

"Sarri è straordinario, brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparando tanto ogni giorno" - si è presentato così ai microfoni dei canali del club il nuovo acquisto della Lazio, Gustav Isaksen. "I miei obiettivi? Vincere il campionato e fare bene in Champions League, superando la fase a gironi" - ha aggiunto il danese che nei suoi primi allenamenti a Formello ha ammesso di stare imparando molto da Felipe Anderson: "Felipe si sta già prendendo cura di me, parla un ottimo inglese e mi aiuta su quale posizione devo tenere in campo". Intanto tra i convocati della Lazio ci saranno anche gli ultimi due acquisti: Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Entrambi questa mattina 17 agosto hanno terminato le visite mediche in Paideia.