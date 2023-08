Sarri post Lazio-Genoa: "Dal 20' in poi non abbiamo concesso niente"

Al termine della sfida Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi: "Un brutto ingresso in partita, la squadra era nervosa e timorosa con tanti palloni persi in costruzione. Ci abbiamo provato abbastanza ma senza la qualità giusta che in questo periodo ci manca. I giocatori che di solito ci fanno vincere in questo momento non non sono in condizione per riuscire a saltare l'avversario. L'atteggiamento mentale è stato di buon livello, li abbiamo chiusi in area per periodi di tempo lunghissimi. Io ho visto passi in avanti".

Sarri: il Napoli, Kamada e Guendouzi

Successivamente Sarri ha aggiunto: "La linea difensiva stasera l'ho vista bene, abbiamo qualche problema a trovare il giusto filtro con i centrocampisti ma mi sembra che abbiamo concesso poco agli avversari, che non sono di livello basso per quanto riguarda il reparto offensivo. Dal 20' in poi non abbiamo concesso niente". Infine, sul prossimo impegno contro il Napoli e la condizione di Kamada: "La partita a Napoli vale tre punti come tutte le altre. Kamada in questo momento è difficilmente valutabile, si è cominciato ad allenare pochi giorni fa. Si vede che ha delle qualità di alto livello in fase di palleggio e ha buoni tempi di inserimento. Il resto è tutto frutto del lavoro, appena salirà come livello di condizione fisica diventerà forte. Guendouzi? Non lo so se arriva, non mi sono preoccupato del mercato".