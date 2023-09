Sarri: "Lazio solida, Rovella sta entrando in condizione"

Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "Era una serata difficile con tante difficoltà, non ultima quella di affrontare una squadra non semplice. Abbiamo fatto un primo tempo ordinato e nel secondo tempo abbiamo messo la qualità, è stata una partita di alto livello. E' stata una solidità di squadra. La difesa è stata messa sotto pressione poco se non con palloni sporchi. La squadra ha permesso questa solidità. Dopo il primo gol poi i ragazzi si sono sciolti anche dal punto di vista competitivo".

Così Sarri su Vecino

Sull'ottima prova di Vecino, Sarri ha aggiunto: "Questa caratteristica ce l'ha anche Kamada. Poi non porta la fisicità di Vecino però oggi era un tentativo di trovare un centrocampo che desse maggiore solidità alla squadra. Quando la squadra funziona diventa più semplice dare i meriti a qualcuno. Penso che con l'atteggiamento di oggi chiunque avesse giocato la squadra sarebbe stata solida. Sono contento di Vecino e dell'esordio di Rovella dal primo minuto perchè ha fatto una partita di alto livello. Sta trovando la condizione giusta e si stanno vedendo i frutti di questa crescita di condizione".

Kamada ancora out

Sulla seconda panchina di fila del giapponese, Sarri ha affermato: "Kamada ha giocato quasi sempre. E' stato fuori la partita precedente col Monza perchè aveva preso un colpo al ginocchio e si è preferito non farlo giocare. Stasera era un tentativo di contrastare la fisicità degli avversari. Kamada molto probabilmente è quello più inserito a livello di gioco. Rimane da vedere se la coppia Kamada-Luis Alberto può giocare in certe partite".