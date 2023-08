Kamada si presenta: "Ecco perché ho scelto la Lazio. Lotito e Sarri..."

I biancocelesti, nelle ultime ore, hanno regalato a Maurizio Sarri un altro rinforzo in mediana: si tratta di Nicolò Rovella, giunto in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus. Prima di lui, però, ad aumentare il tasso tecnico lì in mezzo era già arrivato Kamada.

Kamada-Lazio, parole da biancoceleste

Svincolatosi a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, e dopo sondaggi ammiccamenti da diversi club (anche italiani) il centrocampista giapponese classe 1996 ha trovato l'accordo con la Lazio. Già la prima uscita con i nuovi compagni, nel test amichevole contro il Latina in cui è andato anche in gol. Oggi le prime parole da biancoceleste ai canali ufficiali del club: "Ho voluto fortemente giocare in una squadra che disputasse la Champions League. Il presidente e il mister mi hanno voluto con forza e credo di poter crescere qua e diventare un giocatore migliore. Per questo ho deciso di venire qui. Come tutti sanno il campionato italiano è molto sviluppato tatticamente. Infatti in allenamento c'è tantissimo da imparare. In questo modo credo di poter crescere tatticamente, imparando tante cose. Da quando ho saputo che sarei andato a giocare nella Lazio, ho guardato tante partite. A differenza dell'Eintracht Francoforte, che spesso investe in tanti giocatori giovani per poi metterli sul mercato, la Lazio con il tempo è cresciuta trattenendo i calciatori migliori. Credo di poter giocare con compagni di alto livello".