Milan-Lazio, Lady Immobile e lo sfogo social: messaggio a Sarri?

Ciro Immobile non è comparso nella formazione ufficiale della Lazio contro il Milan a San Siro . Una particolare novità della squadra biancoceleste guidata da Sarri , che ha deciso di lanciare dal primo minuto Taty Castellanos nell'importante sfida di campionato in casa dei rossoneri. Immobile è poi entrato al 75' minuto di gioco, proprio al posto dell'argentino, con il Milan in vantaggio 1-0.

Immobile in panchina, messaggio di Jessica su Instagram

"Immobile è uscito malconcio dalla gara con il Torino, ha un affaticamento ai flessori. Il ragazzo era preoccupatissimo quindi nella riunione pre-partita si è deciso che sarà impiegato solo in caso di estrema necessità" ha spiegato Sarri a Dazn prima della partita. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio dell'incontro, però, Jessica Melena, moglie di Immobile, ha pubblicato un curioso contenuto su Instagram Stories: uno sfondo tutto nero con il messaggio "La riconoscenza è un raro fiore". Non è chiaro il destinatario del messaggio di Jessica Melena sui social network: potrebbe essere il tecnico Sarri per la decisione di lasciare l'attaccante in panchina o potrebbero essere quei tifosi che hanno esultato vedendo Castellanos nella squadra titolare al posto di Ciro...