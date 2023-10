Immobile, ansia Lazio e rischio Italia: l'infortunio e le condizioni

Non è stato un inizio di stagione positivo per Ciro Immobile con la maglia della Lazio. Appena due gol segnati in Serie A (contro il Monza su rigore e col Lecce) che diventano tre con quello realizzato con la maglia dell'Italia con la Macedonia. Non solo in campo perché l'attaccante biancoceleste ha accusato qualche problema muscolare dopo la trasferta di Champions League contro il Celtic. Una brutta notizia per Sarri e per la squadra visto che ora è fortemente a rischio la sua presenza nella gara contro l'Atalanta.