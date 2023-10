Sarri: "Vecino risolve problemi, Luis Alberto trascinante. Castellanos..."

Vittoria al cardiopalma per la Lazio . All'Olimpico i biancocelesti si rendono protagonisti di una vittoria da montagne russe: doppio vantaggio, rimonta Atalanta e gol della vittoria nel finale segnato da Matias Vecino . Un successo prezioso in chiave classifica, e che dà morale all'ambiente prima della sosta per la pausa nazionali. Al netto di una fase centrale di gara difficile, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si dice soddisfatto della prestazione dei suoi.

Sarri: Vecino, Luis Alberto e Castellanos

Queste le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste a Dazn: “In questa stagione Vecino ci sta risolvendo problemi: veniva da un match di livello in Champions League e per questo l’ho fatto partire in panchina, ma ha fatto una grande gara quando è entrato, così come gli altri che sono subentrati a partita in corso. Abbiamo fatto i primi 25’ di altissimo livello, il secondo gol nasce con una costruzione da dietro davvero ottima. Alla mezz’ora il risultato poteva essere più rotondo, ma col caldo che faceva era impossibile tenere sempre quel ritmo. I cambi ci hanno ridato vigore nella parte finale”. Su Luis Alberto, vero leader della squadra: “Quando è così diventa trascinante per tutti. Oggi era un po’ affaticato agli adduttori, veniva da una lunga serie di partite consecutive. Lo stesso Zaccagni è uscito con problemi ad una caviglia, speriamo bene”. Castellanos, in gol contro l'Atalanta, è diventato alternativa di livello: “Mai avuto dubbi su di lui. Ha fatto una buona gara, sta crescendo: ha margini di miglioramento e può migliorare ancora”. Infine una considerazione sui molti gol subiti: “Non abbiamo concesso così tanto vista la forza degli avversari. Abbiamo sofferto sulle palle alte, sui cross. Mi sembra che rispetto alle prime giornate stiamo concedendo meno, sperando che questo ci porti a ritrovare solidità”.